Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка. Тепер закон відправлять на підпис до Володимира Зеленського.

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Що відомо про законопроєкт №13533?

У середу, 30 липня, законопроєкт пройшов головний комітет Верховної Ради. У четвер, 31 липня, його розглянули першим і підтримали на засіданні парламенту.

Документ підписав Стефанчук і передав його на затвердження Зеленському.

Здебільшого йдеться про повернення старих норм – новий законопроєкт обмежує можливість Генерального прокурора та його заступників давати вказівки прокурорам САП і забороняє передачу справ НАБУ іншим органам, окрім випадків, які унеможливлюють його функціонування.