Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. Теперь закон отправят на подпись Владимиру Зеленскому.

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Что известно о законопроекте №13533?

В среду, 30 июля, законопроект прошел главный комитет Верховной Рады. В четверг, 31 июля, его рассмотрели первым и поддержали на заседании парламента.

Документ подписал Стефанчук и передал его на утверждение Зеленскому.

В основном речь идет о возвращении старых норм – новый законопроект ограничивает возможность Генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование.