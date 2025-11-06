Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, объяснив, что ранее Трамп был обеспокоен, что этих ракет не хватит самим США. Сегодня же Пентагон заверил, что предоставление Украине такого оружия не повлияет на оборонительные возможности Штатов.

На что надеется лидер США?

Если российский диктатор продолжит игнорировать призывы Трампа сесть за стол переговоров, то, по мнению полковника армии Великобритании в отставке, президент США с легкостью примет решение о предоставлении Украине Tomahawk. Как отметил Бреттон-Гордон, следует понимать, что для того, чтобы запускать эти ракеты по России, украинским военным нужна будет поддержка американцев.

Эти вопросы, представляется, уже решены. Только от президента Трампа зависит сказать "да" или "нет". Он дал понять, что сейчас с большей вероятностью скажет "да", чем раньше,

– озвучил Бреттон-Гордон.

Британский полковник убежден, что передача ВСУ таких ракет будет иметь влияние на Путина и заставит его начать мирные переговоры. Бреттон-Гордон заметил на том, что Трамп не очень хочет отдавать американские крылатые ракеты, но осознает, что этот шаг действительно может изменить ситуацию.

Заметьте! По мнению политолога Игоря Чаленко, отбрасывать тему передачи Украине Tomahawk рано. Он прогнозирует, что этот вопрос станет актуальным в 2026 году.

Сейчас лидер Соединенных Штатов, по мнению полковника в отставке, чувствует себя довольно оптимистично. Бреттон-Гордон подчеркнул, что Трамп надеется на то, что глава Кремля сядет за стол переговоров без необходимости передавать ВСУ Tomahawk.

"Однако я не думаю, что до этого так уж и далеко. Трамп просто дает Путину время подумать. Буду очень удивлен, если тот не прислушается к нему и не прекратит войну в ближайшее время. Терпение Трампа иссякнет. Ожидаю, что эти ракеты Tomahawk будут переданы Украине", – подытожил Бреттон-Гордон.

Tomahawk для Украины: последние заявления