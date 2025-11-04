Он также призвал Америку ввести более жесткие санкции против страны-агрессора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что сказал Зеленский о дальнобойном оружии?
Украинский президент считает, что США должны быть открытыми к возможностям использования оружия большой дальности и оружия дальнего боя, ведь это очень важно.
Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе,
– объяснил Зеленский.
По его мнению, этот шаг станет решающим давлением на Россию, который должен дополняться жесткими экономическими ограничениями.
Президент поблагодарил международных партнеров за последние санкции, но акцентировал на необходимости вторичных и более жестких ограничений, которые непосредственно ударят по российскому военно-промышленному комплексу. Он отметил, что Украине нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа и ядерной генерации России.
По словам Зеленского, все эти шаги действительно понятны и направлены против военно-промышленного комплекса, чтобы россияне не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины.
Могут ли Штаты передать дальнобойное оружие Украине?
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Кроме этого, он уклонился от ответа на вопрос о возможном использовании российских активов как инструмента переговоров.
Однако, по данным CNN, Пентагон разрешил поставки Украине ракет Tomahawk. Окончательное решение зависит от Трампа.
Авиаэксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заявил, что это может произойти не раньше весны 2026 года. Он также добавил, что сейчас для Киева важны ракеты к Patriot, чтобы перехватывать российскую баллистику.