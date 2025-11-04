Он также призвал Америку ввести более жесткие санкции против страны-агрессора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что сказал Зеленский о дальнобойном оружии?

Украинский президент считает, что США должны быть открытыми к возможностям использования оружия большой дальности и оружия дальнего боя, ведь это очень важно.

Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе,

– объяснил Зеленский.

По его мнению, этот шаг станет решающим давлением на Россию, который должен дополняться жесткими экономическими ограничениями.

Президент поблагодарил международных партнеров за последние санкции, но акцентировал на необходимости вторичных и более жестких ограничений, которые непосредственно ударят по российскому военно-промышленному комплексу. Он отметил, что Украине нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа и ядерной генерации России.

По словам Зеленского, все эти шаги действительно понятны и направлены против военно-промышленного комплекса, чтобы россияне не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины.

Могут ли Штаты передать дальнобойное оружие Украине?