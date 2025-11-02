Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, до того времени важно наносить удары по России.
"Думаю, это будет не быстро, не раньше, чем весной следующего года. А к тому времени я очень надеюсь, что мы сможем бить и крылатыми ракетами, и баллистикой", – подчеркнул он.
Какие ракеты сейчас нужны Украине?
Константин Криволап отметил, что сейчас главное для Украины – это ракеты к Patriot, которые могли бы перехватывать российскую баллистику. Однако ракеты Tomahawk – это также достаточно важно.
Есть разведданные, без которых запускать ни Storm Shadow, ни SCALP, ни Tomahawk очень трудно. Тогда точность не будет такой существенной, как хотелось бы.
Сейчас Tomahawk помогали бы. Но думаю, что это не так существенно. Потому что сейчас мы достаточно серьезно лупим по всей России. Думаю, что к тому времени, когда будут Tomahawk, можно поставить на вооружение, научить наших людей работать с ними,
– сказал авиаэксперт.
О чем говорится в материале CNN?
Издание CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников сообщает, что Пентагон одобрил возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk дальностью около 1,6 тысячи километров. Там решили, что предоставление ракет Украине не будет иметь негативных влияний на американские запасы, о чем ранее заявлял Белый дом.
Отмечается, что окончательное решение по Tomahawk для Украины лежит исключительно в политической плоскости и полностью зависит от президента США Дональда Трампа.
Однако для эффективного использования этого вооружения Украине нужно решить определенные проблемы. В частности, как украинские военные будут тренироваться, как развернут эти ракеты, как будут запускать.