Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, до того часу важливо завдавати ударів по Росії.

Читайте також Можливо завтра в нас будуть Tomahawk, я не знаю, – Зеленський підсумував зустріч із Трампом

"Думаю, це буде не швидко, не раніше, ніж навесні наступного року. А до того часу я дуже сподіваюся, що ми зможемо бити і крилатими ракетами, і балістикою", – підкреслив він.

Які ракети зараз потрібні Україні?

Костянтин Криволап зазначив, що зараз головне для України – це ракети до Patriot, які могли б перехоплювати російську балістику. Однак ракети Tomahawk – це також досить важливо.

Є розвіддані, без яких запускати ні Storm Shadow, ні SCALP, ні Tomahawk дуже важко. Тоді точність не буде такою суттєвою, як хотілося б.

Зараз Tomahawk допомагали б. Але думаю, що це не так суттєво. Тому що зараз ми досить серйозно лупимо по всій Росії. Думаю, що до того часу, коли будуть Tomahawk, можна поставити на озброєння, навчити наших людей працювати з ними,

– сказав авіаексперт.

Про що мовиться у матеріалі CNN?