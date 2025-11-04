Він також закликав Америку ввести жорсткіші санкції проти країни-агресорки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Зеленський відповів, чи Трамп підтримує вступ України в ЄС

Що сказав Зеленський про далекобійну зброю?

Український президент вважає, що США мають бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності та зброї дальнього бою, адже це дуже важливо.

Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні,

– пояснив Зеленський.

На його думку, цей крок стане вирішальним тиском на Росію, який має доповнюватися жорсткими економічними обмеженнями.

Президент подякував міжнародним партнерам за останні санкції, але акцентував на необхідності вторинних та більш жорстких обмежень, які безпосередньо вдарять по російському військово-промисловому комплексу. Він зазначив, що Україні потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу та ядерної генерації Росії.

За словами Зеленського, всі ці кроки є дійсно зрозумілими й спрямовані проти військово-промислового комплексу, щоб росіяни не будували й не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України.

Чи можуть Штати передати далекобійну зброю Україні?