Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа журналистам на борту президентского самолета 2 ноября.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

На вопрос журналистов об отправке Украине дальнобойных ракет Tomahawk Президент США заявил, что сейчас не рассматривает такую возможность.

Нет, не очень. Окончательное решение я могу изменить, но пока я этого не делаю,

– ответил Трамп.

Также американского лидера спросили о том, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров. В свою очередь, Президент США уклонился от ответа.

Трамп также считает, что "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.

