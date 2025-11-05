Президент Дональд Трамп прийматиме прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 7 листопада у Білому домі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Atlantic Council.

Про що говоритимуть лідери?

Ймовірно, сторони обговорюватимуть євроінтеграцію України та роль Орбана у цьому процесі. Трамп може використати переговори, щоб змусити угорського прем'єра припинити перешкоджати вступу України до ЄС на користь власних стратегічних цілей.

Навіть якщо це ще далеко, членство України в ЄС відповідає інтересам США,

– зазначають у виданні.

Довідково! Серед країн ЄС Угорщина є найбільшим винятком у загальноузгодженій політиці щодо України та Росії. Орбан неодноразово підтримував проросійські наративи щодо України. В той час як інші європейські країни відмовляються від російських енергоресурсів, Будапешт почав ще більше залежати від Москви.

Дружні стосунки Трампа з Орбаном не заважають останньому ставати перепоною для європейських дій, яких очікують США. Найбільшою проблемою Орбан є у питаннях фінансової допомоги Україні та просування її членства в ЄС.

Після скасування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті та з урахуванням загрози нових енергетичних санкцій США, позиція Орбана стала особливо нестійкою. Тож на зустрічі у Білому домі Орбан намагатиметься налагодити відносини з Трампом, шукаючи можливості уникнути економічних труднощів для своєї країни.

За інформацією видання, Трамп має певні важелі впливу на угорця, тож візит Орбана до Білого дому може стати оптимальною нагодою змусити Угорщину припинити блокувати прогрес України в ЄС в обмін на економічні поступки чи пом'якшення санкцій.

Які стратегічні цілі Трамп має щодо України в ЄС?

Членство України в ЄС відповідає стратегічним цілям Трампа, бо допоможе зміцнити мир в Україні та відкриє нові комерційні можливості для Штатів. Включення України до єдиного європейського ринку значно підвищить її економічний потенціал.

Інвестиції США в Україну через американсько-український інвестиційний фонд, ймовірно, принесуть більшу віддачу, якщо Київ отримає переваги через членство ЄС. Крім того, вступ України до ЄС забезпечить необхідні реформи для стабільності та наочно покаже, що "Європа несе тягар підтримки Києва, чого часто вимагає Вашингтон".

Чому переконання Орбана так важливо для США?

Трамп уже звертав увагу на питання блокування Орбаном євроінтеграції України.

На зустрічі в Білому домі з сімома європейськими лідерами в серпні Трамп несподівано телефонував Орбану, обговорюючи його незгоду з членством України в ЄС,

– зазначається у виданні.

Переконання Орбана відмовитись від своєї позиції щодо вступу України в ЄС для Білого дому було б справжнім "дипломатичним подвигом". Видання зазначає, що це показало б вплив Трампа на інших світових лідерів та стало б стратегічним переворотом для України.

Порушення цього питання на зустрічі 7 листопада стане важливим сигналом: Вашингтон відстежує активність Європи в підтримці та обороні України й очікує, що навіть найбільш проблемні члени ЄС усунуть перешкоди на шляху прогресу.

Що готує Орбан на зустріч із Трампом?