Он похлопал монарха по спине и шел впереди него, разговаривая с гвардейцем. Детали читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Пышные приветствия и обмен подарками: Трамп начал официальную встречу с королевской семьей

Как Трамп нарушил королевский протокол?

Во время прямой трансляции в объективы камер журналистов попало то, как в начале встречи Трамп не склонил голову перед монархом, а первая леди США со своей стороны не сделала реверанс.

Во время рукопожатия американский президент держал другую руку на плече Чарльза III, а потом еще и похлопал его по спине.

Трамп похлопал по спине короля: смотрите видео

Интересно, что правила этикета запрещают касаться короля без его инициативы. Исключением является как раз рукопожатие, а поклон можно заменить кивком головы.

Кроме того, во время осмотра почетного караула возле Виндзорского замка лидер США опередил короля и прошел вперед, разговаривая с одним из королевских гвардейцев.

Президент США вырвался впереди короля: смотрите видео

Обратите внимание! Официальный сайт королевской семьи Великобритании отмечает, что во время встреч с членами монаршей семьи нет жестких обязательных правил поведения.

Визит Трампа в Великобританию: главные новости