Он похлопал монарха по спине и шел впереди него, разговаривая с гвардейцем. Детали читайте в материале 24 Канала.
Как Трамп нарушил королевский протокол?
Во время прямой трансляции в объективы камер журналистов попало то, как в начале встречи Трамп не склонил голову перед монархом, а первая леди США со своей стороны не сделала реверанс.
Во время рукопожатия американский президент держал другую руку на плече Чарльза III, а потом еще и похлопал его по спине.
Интересно, что правила этикета запрещают касаться короля без его инициативы. Исключением является как раз рукопожатие, а поклон можно заменить кивком головы.
Кроме того, во время осмотра почетного караула возле Виндзорского замка лидер США опередил короля и прошел вперед, разговаривая с одним из королевских гвардейцев.
Обратите внимание! Официальный сайт королевской семьи Великобритании отмечает, что во время встреч с членами монаршей семьи нет жестких обязательных правил поведения.
На государственном банкете Чарльз III деликатно выразил свою поддержку Украине. Король заявил, что она нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Однако монарх не назвал российскую агрессию "войной".
Принц и принцесса Уэльские имели частный разговор с Дональдом и Меланией Трамп. Источник CNN описал его как "теплый и дружеский".
Президент и первая леди США почтили память королевы Елизаветы II, возложив на ее гробницу венок во время частной встречи в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Во время обмена подарками американская сторона передала Чарльзу III копию меча, принадлежавшего президенту Эйзенхауэру, а королева Камилла получила винтажную брошь Tiffany & Co.