Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что сказал король Чарльз ІІІ о поддержке Украины?
В среду, 17 сентября, президент Трамп вместе с первой леди США Меланией прибыл в Великобританию на встречу с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Президент США принял участие в различных торжествах в Виндзоре, в частности посетил торжественный банкет, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Король Чарльз III как глава страны должен оставаться аполитичным. Однако он деликатно выразил свою поддержку Украине, заявив, что государство нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Примечательно, что король не назвал российскую агрессию "войной".
Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир,
– отметил Чарльз ІІІ.
Член династии также оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа" для поиска решений при решении самых сложных конфликтов в мире. Король благосклонен к попыткам Трампа обеспечить мир.
К слову, Дональд Трамп назвал свой второй государственный визит в Великобританию "одной из самых высоких почестей в жизни". Президент поблагодарил королевскую семью за приглашение.
Что известно о встрече короля Чарльза III и Дональда Трампа?
Королевская семья и семья Трампов обменялись подарками. Президент США передал королю копию меча, принадлежавшего президенту Эйзенхауэру, как символ исторического партнерства для победы во Второй мировой войне. Королева Камилла получила в дар винтажную золотую брошь Tiffany & Co.
В Виндзоре перед американскими гостями состоялся парад. На Beating Retreat прошли военные в парадной форме, играли оркестры Королевской морской пехоты, гвардии Колдстрима, Королевских ВВС, а также американский коллектив Old Guard Fifes and Drums.
Принц и принцесса Уэльские также провели частный разговор с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией.
Во время встречи американский президент сделал присущий ему жеста и похлопал по спине короля Чарльза, чем нарушил королевский протокол.