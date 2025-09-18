Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

К теме Исторический визит: Трамп прибыл на встречу с королем Чарльзом в Виндзор в Великобритании

Что сказал король Чарльз ІІІ о поддержке Украины?

В среду, 17 сентября, президент Трамп вместе с первой леди США Меланией прибыл в Великобританию на встречу с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Президент США принял участие в различных торжествах в Виндзоре, в частности посетил торжественный банкет, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Король Чарльз III как глава страны должен оставаться аполитичным. Однако он деликатно выразил свою поддержку Украине, заявив, что государство нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Примечательно, что король не назвал российскую агрессию "войной".

Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир,

– отметил Чарльз ІІІ.

Член династии также оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа" для поиска решений при решении самых сложных конфликтов в мире. Король благосклонен к попыткам Трампа обеспечить мир.

К слову, Дональд Трамп назвал свой второй государственный визит в Великобританию "одной из самых высоких почестей в жизни". Президент поблагодарил королевскую семью за приглашение.

Что известно о встрече короля Чарльза III и Дональда Трампа?