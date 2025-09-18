Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що сказав король Чарльз ІІІ про підтримку України?

У середу, 17 вересня, президент Трамп разом із першою леді США Меланією прибув до Великої Британії на зустріч з королем Чарльзом і королевою Каміллою.

Президент США взяв участь у різних урочистостях у Віндзорі, зокрема відвідав урочистий бенкет, а 18 вересня провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Король Чарльз III як очільник країни повинен залишатися аполітичним. Однак він делікатно висловив свою підтримку Україні, заявивши, що держава потребує підтримки в час, коли Росія загрожує Європі. Примітно, що король не назвав російську агресію "війною".

Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир,

– зазначив Чарльз ІІІ.

Член династії також оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа" для пошуку рішень під час розв'язання найскладніших конфліктів у світі. Король прихильний до спроб Трампа забезпечити мир.

До слова, Дональд Трамп назвав свій другий державний візит до Великої Британії "однією з найвищих почестей у житті". Президент подякував королівській сім'ї за запрошення.

Що відомо про зустріч короля Чарльза ІІІ та Дональда Трампа?