Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що сказав король Чарльз ІІІ про підтримку України?

У середу, 17 вересня, президент Трамп разом із першою леді США Меланією прибув до Великої Британії на зустріч з королем Чарльзом і королевою Каміллою.

Президент США взяв участь у різних урочистостях у Віндзорі, зокрема відвідав урочистий бенкет, а 18 вересня провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Король Чарльз III як очільник країни повинен залишатися аполітичним. Однак він делікатно висловив свою підтримку Україні, заявивши, що держава потребує підтримки в час, коли Росія загрожує Європі. Примітно, що король не назвав російську агресію "війною".

Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир,
– зазначив Чарльз ІІІ.

Член династії також оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа" для пошуку рішень під час розв'язання найскладніших конфліктів у світі. Король прихильний до спроб Трампа забезпечити мир.

До слова, Дональд Трамп назвав свій другий державний візит до Великої Британії "однією з найвищих почестей у житті". Президент подякував королівській сім'ї за запрошення.

Що відомо про зустріч короля Чарльза ІІІ та Дональда Трампа?

  • Королівська родина та сім'я Трампів обмінялися подарунками. Президент США передав королю копію меча, що належав президентові Ейзенхауеру, як символ історичного партнерства для перемоги у Другій світовій війні. Королева Камілла отримала в дар вінтажну золоту брошку Tiffany & Co.

  • У Віндзорі перед американськими гостями відбувся парад. На Beating Retreat пройшли військові у парадній формі, грали оркестри Королівської морської піхоти, гвардії Колдстріму, Королівських ВПС, а також американський колектив Old Guard Fifes and Drums.

  • Принц і принцеса Уельські також провели приватну розмову з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією.

  • Під час зустрічі американський президент зробив притаманний йому жесту і поплескав по спині короля Чарльза, чим порушив королівський протокол.