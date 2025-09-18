Об этом рассказал в комментарии The Guardian генеральный директор Newsmax и друг американского лидера Кристофер Радди, передает 24 Канал.

Действительно ли Трамп изменил свою позицию по Украине?

Радди был среди приглашенных на государственный ужин в Виндзорском замке 17 сентября, организованный в честь президента США и первой леди Мелании Трамп.

Президент Трамп не против Украины, как некоторые могут подумать, и он значительно изменил свою позицию. Думаю, что в ближайшие недели и месяцы мы увидим гораздо более агрессивные действия,

– отметил Радди, которого считают неофициальным советником американского президента.

В то же время он отметил, что Трамп не поддерживает отправку американских военных на фронт, подчеркнув, что это "никоим образом не касается Украины", а связано с нежеланием подвергать армию США риску.

По словам Радди, нынешний глава Белого дома рассматривает "экономическую битву": стремится снизить цены на нефть, настаивает на санкциях и выступает за запрет покупки российских энергоносителей странами НАТО.

Он также добавил, что Трамп больше не верит в возможность договориться с Владимиром Путиным и сейчас считает его "плохим парнем". Именно поэтому, по убеждению Радди, президент США усиливает риторику относительно пошлин и вторичных санкций, в частности против Китая и Индии.

Трамп, со своей стороны, заявил в Truth Social, что союзники по НАТО должны установить для Китая пошлины в размере 50 – 100%, которые можно будет отменить после завершения войны в Украине. Трамп считает, что высокие пошлины сломают влияние Китая на Россию.

"Если НАТО сделает так, как я говорю, война закончится быстро, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

