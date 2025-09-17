Хоча реалізація такого сценарію цілком можлива, але за певних умов, зокрема політичних. Експерти для 24 Каналу проаналізували, що реально може змусити Володимира Путіна до миру та чи є зараз передумови для швидкого завершення війни.

Чи можливе завершення війни в Україні найближчим часом

Днями член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що війна поступового наближається до завершення, адже вже помітні певні політичні зміни. За його словами, у парламенті починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах.

Мовляв, зараз немає повної консолідації залу навіть щодо питань безпеки, оборони та обороноздатності країни, як було на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт, який був визначений як євроінтеграційний та входив до переліку зобов'язань України в межах фінансової програми ЄС Ukraine Facility.

Ukraine Facility – програма ЄС на 2024 – 2027 роки, що передбачає 50 мільярдів євро для бюджету України, інвестицій та відновлення країни.

Однак секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що не бачить маяків, які б показували, що війна скоро закінчиться.

Якщо елементарно подивитися на бюджет країни на 2026 рік, який подав уряд, то з 4,5 трильйона загального бюджету – 2,5 трильйони піде на оборону. Це точно не бюджет мирного часу. Це навіть більше за бюджет на 2025 рік,

– мовив Костенко.

Держава складає свій бюджет з урахуванням, що наступного року в країні продовжуватимуться бойові дії. Основний пріоритет – оборона. Звісно, є великий дефіцит, але влада намагатиметься залучати кошти від партнерів.

"Я б не сказав, що зараз відбуваються якісь процеси, чи хтось не хоче голосувати, бо буде мир", – наголосив секретар оборонного комітету парламенту.

Він також пояснив, що Ukraine Facility – це дуже важлива ініціатива, але є рішення, які він сам іноді не підтримує. Наприклад, ця програма порушує питання нових законопроєктів про житлову політику, що позбавляє всіх військовослужбовців права на отримання житла.

Військовослужбовці воюють на фронті, захищають країну, й відповідно згідно з законом мають право на отримання житла. А деякі з них вже отримали житло і живуть в ньому давно,

– зауважив Костенко.

За його словами, в Ukraine Facility партнери вимагають, щоб влада забрала це житло у військовослужбовців і не давала нового. Тому, на думку народного депутата, є норми, які прийнятні, а є – злочинні, особливо під час війни.

Що може змусити Путіна до миру

Офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" вважає, що росіяни продовжуватимуть наступати до тих пір, поки Сили оборони не зроблять їхні втрати більшими, ніж вони можуть толерувати. Наприклад, наразі ворогу не дуже важлива кількість втрат, бо у нього постійно є приріст території.

Як тільки цей приріст втрат збережеться, а нові території росіяни перестануть захоплювати, то це може стати однією з умов не просування далі, бо нема ніякого результату,

– зазначив офіцер розвідки.

Коли ми зможемо їх зупинити на якомусь рубежі й більше не дати просуватися, це може бути одним із шансів на якісь перемовини чи будь-що інше. Однак для цього українське військо потрібно максимально забезпечити зброєю, технікою та людьми. Силам оборони зараз особливо не вистачає людей-професіоналів своєї справи.

До чого насправді призвела політика Трампа

Політолог Олексій Буряченко вважає, що Трамп вже зрозумів, що не може завершити російсько-українську війну, попри численні обіцянки, й поготів вплинути на політику Путіна.

Однією з помилок президента США було те, що він не надав війні в Україні належного значення. Ймовірно, Трамп розраховував, що завдяки бізнес-відносинам з Путіним зможе легко домовитися про завершення війни. Однак навіть не заглиблювався у специфіку конфлікту.

Політика Трампа, яка орієнтувалася на примус не країни-агресора, а саме України й налагоджувані тісних контактів з Кремлем та відтягуванні його від Китаю – повністю провалилася. Адже за понад пів року Путін не пішов ні на жодні умови чи ультиматуми Трампа,

– мовив політолог.

Ба більше, зустріч американського президента з Путіним 15 серпня на Алясці остаточно його легітимізувала. Тож політику США щодо Росії точно потрібно змінювати. Втім, є багато сумнівів, чи готовий Білий дім на такий кардинальний крок, щоб через силу почати досягати успіхів.

Зверніть увагу! Ексрадник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон припустив, що зустріч на Алясці й візит до Китаю додали Путіну впевненості.

До речі, коли Трамп конструктивно сформулював ультиматуми щодо Росії, наприклад, запропонував запровадити 100% санкції, тоді й Путін повівся відповідно, зокрема погодився на особисту зустріч. Проте зараз диктатор почувається спокійно й вже ескалує не тільки щодо України, а країн НАТО та Євросоюзу.

На думку Буряченка, зараз не йдеться про спільний та синхронізований тиск на Росію з боку колективного Заходу. Водночас США намагаються підштовхнути Європу до торгівельної війни з Індією та Китаєм.

До слова, Дональд Трамп поставив ультиматум європейським країнам, щоб вони припинити закупівлю російської нафти, мовляв, тоді США зможуть запровадити додаткові санкції проти Росії.

