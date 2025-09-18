Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про Путіна й Україну 18 вересня?

Відлітаючи до США, Трамп не робив додаткових коментарів після пресконференції. Але потім президент США висловився на борту Air Force One.

Не здається, що зараз час просити Путіна про перемир'я. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів. Потрібно й надалі знижувати ціни на нафту,

– сказав Трамп.

Він послався на Стармера, мовляв, той погоджується, що Європа має припинити купувати нафту в Росії.

Нагадаємо! 13 вересня Трамп поставив умову. США готові запровадити санкції проти Росії, але потрібно, щоб це зробили і країни НАТО. А також ЄС має припинити купувати російську нафту. 18 вересня Bloomberg написали, що Європа хоче прискорити поступову відмову від російського скрапленого природного газу.

Інші заяви Трампа про Україну