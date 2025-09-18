Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о Путине и Украине 18 сентября?
Улетая в США, Трамп не делал дополнительных комментариев после пресс-конференции. Но потом президент США высказался на борту Air Force One.
Не кажется, что сейчас время просить Путина о перемирии. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть,
– сказал Трамп.
Он сослался на Стармера, мол, тот соглашается, что Европа должна прекратить покупать нефть у России.
Напомним! 13 сентября Трамп поставил условие. США готовы ввести санкции против России, но нужно, чтобы это сделали и страны НАТО. А также ЕС должен прекратить покупать российскую нефть. 18 сентября Bloomberg написали, что Европа хочет ускорить постепенный отказ от российского сжиженного природного газа.
Другие заявления Трампа об Украине
Президент США сказал, что чувствует обязанность завершить войну в Украине.
Также он назвал сумму средств, которые Америка тратит на войну в Украине. Речь идет о передаче Киеву оружия, за которое платит НАТО.
Еще Трамп в очередной раз признал, что прекращение войны – значительно более долгий процесс, чем казалось. Он высказался в духе "Путин меня подвел".
Но когда СМИ спросили, зашли ли переговоры в тупик и что Америка будет делать, чтобы прекратить войну, Трамп уклонился от ответа. "Да, Путин меня подвел. Он убивает многих, но теряет еще больше людей. Честно говоря, российские солдаты гибнут чаще украинских", – сказал Трамп.