Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о Путине и Украине 18 сентября?

Улетая в США, Трамп не делал дополнительных комментариев после пресс-конференции. Но потом президент США высказался на борту Air Force One.

Не кажется, что сейчас время просить Путина о перемирии. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть,
– сказал Трамп.

Он сослался на Стармера, мол, тот соглашается, что Европа должна прекратить покупать нефть у России.

Напомним! 13 сентября Трамп поставил условие. США готовы ввести санкции против России, но нужно, чтобы это сделали и страны НАТО. А также ЕС должен прекратить покупать российскую нефть. 18 сентября Bloomberg написали, что Европа хочет ускорить постепенный отказ от российского сжиженного природного газа.

Другие заявления Трампа об Украине

  • Президент США сказал, что чувствует обязанность завершить войну в Украине.

  • Также он назвал сумму средств, которые Америка тратит на войну в Украине. Речь идет о передаче Киеву оружия, за которое платит НАТО.

  • Еще Трамп в очередной раз признал, что прекращение войны – значительно более долгий процесс, чем казалось. Он высказался в духе "Путин меня подвел".

  • Но когда СМИ спросили, зашли ли переговоры в тупик и что Америка будет делать, чтобы прекратить войну, Трамп уклонился от ответа. "Да, Путин меня подвел. Он убивает многих, но теряет еще больше людей. Честно говоря, российские солдаты гибнут чаще украинских", – сказал Трамп.