Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа и Стармера.
Сколько США тратят на войну в Украине?
Американский президент долго говорил о том, что страны НАТО будут платить 5% своего ВВП на оборону. Ранее НАТО отдавало 2% ВВП, но теперь "будет платить полный объем средств" за оружие для Украины.
В то же время пообещал, что США будет продавать странам НАТО большие объемы оружия для Украины.
Соединенные Штаты отправили 250 миллиардов долларов на эту войну. И это очень печально, потому что она вышла из-под контроля,
– сказал Трамп.
Он добавил тезисы, которые уже стали классическими, – о том, что он завершил 7 войн. И снова перепутал Армению и Албанию, когда говорил о Нагорном Карабахе и мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.
Интересно! По словам Трампа, на протяжении поколений военные США и Великобритании проливали кровь ради мира и свободы. Обе страны стоят бок о бок на защите ценностей англоязычного мира, "и я уверен, что мы продолжим это делать", сказал Трамп. В это же время лицо Стармера не выражало восторга и уверенности в словах президента США. Не понятно, имел ли Трамп в виду отправку совместных войск в какую-то страну, или это просто общие слова.
Относительно расходов внутри США Трамп заявил, что в этом году в страну будет инвестировано более 17 триллионов долларов, что во много раз превышает сумму, которая была в прошлом году.
Кир Стармер высказался о визите так: политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и усиление давления на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение.
Британский премьер считает, что Путин показал свое истинное лицо, осуществляя крупнейшее наступление с начала вторжения. "Президент Трамп, вы проложили путь – и мы будем продолжать стоять на своем и работать вместе ради безопасности и мира", – сказал он.
Что имел в виду Трамп под расходами на войну в Украине?
НАТО финансирует помощь Украине, о чем США и НАТО договорились 14 июля 2025 года. Схема такая: США отправляют нашему государству технику и оружие, а за это платят страны Альянса. При Байдене США преимущественно поставляли Киеву оружие за свой счет.
"Украина будет определять приоритетные виды необходимого оружия в рамках пакетов по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО будут решать между собой, кто именно его оплатит", – писало "Радио Свобода".
16 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщило: правительство США впервые одобрило отправку военной помощи Украине, оплаченную за счет союзников по НАТО. Одобрено два пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов каждый.
В августе Трамп заявил, что больше не финансирует Украину. Взамен США продают ракеты и военное оборудование на миллионы и миллиарды долларов странам НАТО. Речь о ПВО, ракетах и боеприпасах.
18 сентября стало известно, что Украина уже получила часть военного вооружения по программе PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины).