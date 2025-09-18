Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа и Кира Стармера.

Что заявил Стармер о войне в Украине?

В недавние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществляя крупнейшие атаки с момента вторжения. Еще больше кровопролития и убийств невинных,

– заявил Стармер.

Он отметил, что обсудил с Дональдом Трампом то, как союзники могут укрепить свою оборону, поддержать Украину и увеличить давление на Путина, чтобы тот согласился на мирные переговоры.

"И, президент Трамп, вы проложили путь – и мы будем продолжать стоять на своем и работать вместе ради безопасности и мира", – добавил британский премьер.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала объяснил, почему для Трампа в Британии устроили такой яркий прием. Он назвал это "театром одного актера" и приравнял к саммиту НАТО.

Как продолжается визит Трампа в Великобританию?