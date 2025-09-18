Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа та Стармера.

Скільки США витрачають на війну в Україні?

Американський президент довго говорив про те, що країни НАТО платитимуть 5% свого ВВП на оборону. Раніше НАТО віддавало 2% ВВП, але тепер "платитиме повний обсяг коштів" за зброю для України.

Водночас пообіцяв, що США продаватиме країнам НАТО великі обсяги зброї для України.

Сполучені Штати відправили 250 мільярдів доларів на цю війну. І це дуже сумно, тому що вона вийшла з-під контролю,

– сказав Трамп.

Він додав тези, які вже стали класичними, – про те, що він завершив 7 війн. І знову переплутав Вірменію та Албанію, коли говорив про Нагірний Карабах і мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.

Дивіться відео пресконференції Трампа та Стармера:

Цікаво! За словами Трампа, впродовж поколінь військові США та Великої Британії проливали кров заради миру та свободи. Обидві країни стоять пліч-о-пліч на захисті цінностей англомовного світу, "і я впевнений, що ми продовжимо це робити", сказав Трамп. У цей же час обличчя Стармера не виражало захвату та впевненості в словах президента США. Не зрозуміло, чи Трамп мав на увазі відправку спільних військ у якусь країну, чи це просто загальні слова.

Щодо витрат усередині США Трамп заявив, що цього року в країну буде інвестовано понад 17 трильйонів доларів, що в багато разів перевищує суму, яка була торік.

Кір Стармер висловився про візит так: політики обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду.

Британський прем'єр вважає, що Путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільший наступ з початку вторгнення. "Президенте Трампе, ви проклали шлях – і ми продовжуватимемо стояти на своєму та працювати разом заради безпеки та миру", – сказав він.

Що мав на увазі Трамп під витратами на війну в Україні?