Таку заяву глава Білого дому зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Що сказав Трамп про Сі та війну в Україні?
Американський лідер заявив, що дуже наполегливо працює над тим, щоб урегулювати війну між Росією та Україною. Він висловив переконання, що це питання буде вирішене. А також додав, що після розмови із Сі Цзіньпінем вважає, що Китай долучиться до процесу врегулювання.
Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього,
– заявив Трамп.
Він вкотре зауважив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін "ненавидять один одного", та похвалив себе за те, що "зупинив сім воєн". Глава Білого дому також додав, що війна Росії проти України ніколи не мала починатися і не почалася, якби він був президентом.
Розмова Трампа та Сі: коротко про головне
У п'ятницю, 19 вересня, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Початковим приводом для розмови було остаточне узгодження угоди про збереження роботи TikTok у США. Повідомлялося, що розмова може стати передумовою для особистої зустрічі двох лідерів.
Трамп заявив, що під час спілкування з Сі вони досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною і схвалення угоди по TikTok. Окрім цього, він сказав, що домовився зустрітися з Сі на саміті АТЕС.