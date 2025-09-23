Нынешняя встреча может быть менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На днях Владимир Зеленский будет выступать в ООН, где будет говорить об усилении поддержки партнеров в борьбе против России. Тогда же в Нью-Йорке он должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский будет говорить с ним о новых санкциях США против России уже 23 сентября, за день до выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Однако чиновники не ожидают простых решений по противодействию России и настроены работать над дипломатическим решением конфликта. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что поездка Зеленского в Нью-Йорк – это лишь прагматическая дипломатия.

Хотелось бы, чтобы это было целесообразнее, но простых решений конфликтов такого масштаба никогда не будет. Поэтому я думаю, что мы все не вернемся из Нью-Йорка с простыми решениями. И мы будем продолжать упорно работать после Нью-Йорка,

– сказал Кислица в комментарии Reuters.

Также Украина инициировала проведение саммита, посвященного оккупированному Россией Крымскому полуострову Украины. Вероятно, таким образом Киев подчеркивает свою позицию, что Украина не признает полуостров российским.

Стоит отметить! 23 сентября в 23:00 по Киевскому времени начнется заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня с обсуждением российской войны против Украины. В нем примет участие Владимир Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Нью-Йорк?