В эфире Fox News президент Зеленский отметил, что глава Кремля боится встречаться с ним, передает 24 Канал.
Почему Путин не хочет встречаться с Зеленским?
Украинский лидер уточнил, что диктатор боится не его. Путин избегает встречи, потому, что она должна иметь какой-то результат. Однако глава Кремля желает продолжать войну.
По словам Зеленского, во время переговоров между российской и американской командами, первая уверяет вторую, что стремится к миру, но это неправда.
Также украинский лидер вспомнил, что Путин приглашал его в Москву умышленно, чтобы отложить встречу. Со своей стороны Владимир Зеленский готов к переговорам на нейтральной территории. Он рассказал, что главе Кремля предлагали как место встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию, Швейцарию и даже Казахстан.
Что известно о вероятной встрече Зеленского и Путина?
- Еще до начала своего второго президентского срока Дональд Трамп обещал свести Путина и Зеленского в одной комнате. По мнению американского лидера, это должно поспособствовать окончанию войны.
- В мае 2025 года Владимир Зеленский пригласил главу Кремля на встречу. Это заявление президента Украины было ответом на предложение российского диктатора возобновить прямые переговоры Киева и Москвы в Стамбуле. В результате Путин проигнорировал возможность встречи с Зеленским.
- 15 августа Дональд Трамп провел с Путиным саммит на Аляске, а 18 августа в Белом доме принял Владимира Зеленского и европейских лидеров. Тогда президент США снова поднял вопрос трехсторонней встречи.
- В Белом доме заявили, что Путин якобы во время телефонного разговора с Трампом пообещал встретиться с Зеленским.
- Позже в Кремле опровергли заявление Белого дома. Там отметили, что российский диктатор лишь допустил повышение уровня представительства Украины и России на переговорах в Стамбуле.
- В свою очередь Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным без каких-либо предварительных условий.