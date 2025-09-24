Український президент зізнався, що вони були досить неочікуваними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Дивіться також Він боїться не мене, – Зеленський пояснив, чому Путін не йде з ним на зустріч

Що сказав Зеленський про заяву Трампа?

Глава держави зазначив, що заява Трампа була "трохи сюрпризом". Водночас він вважає такі слова американського лідера дуже позитивним сигналом.

Я побачив, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови Боже, щоб так було,

– заявив Зеленський.

Зеленський відреагував на заяву Трампа: відео Fox News

Заява Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне