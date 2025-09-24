Український президент зізнався, що вони були досить неочікуваними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Дивіться також Він боїться не мене, – Зеленський пояснив, чому Путін не йде з ним на зустріч
Що сказав Зеленський про заяву Трампа?
Глава держави зазначив, що заява Трампа була "трохи сюрпризом". Водночас він вважає такі слова американського лідера дуже позитивним сигналом.
Я побачив, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови Боже, щоб так було,
– заявив Зеленський.
Зеленський відреагував на заяву Трампа: відео Fox News
Заява Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне
Президент США заявив, що ознайомився з військово-економічною ситуацією між Україною та Росією та повністю зрозумів її. На його думку, Україна зможе повернути всі окуповані Росією території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми.
Зауважимо, що така кардинальна зміна позиції Трампа відбулася після двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Однак заява президента США викликає побоювання, що замість того, щоб шукати шлях до миру, Трамп може просто "вмити руки".
Це пов'язують з тим, що глава Білого дому висловив упевненість у здатності України повернути свої території. Проте проігнорував той факт, що Києву не вдалося цього зробити, коли Сполучені Штати надавали десятки мільярдів доларів допомоги.
Багато союзників США побоюються, що насправді Трамп у такий спосіб лише готує ґрунт для відновлення повноцінних дипломатичних і торгівельних відносин з Москвою.