Украина и в дальнейшем постепенно будет терять территории, если Европа не прибегнет к решительным действиям, а именно к развертыванию войск и созданию "воздушного щита" над украинской территорией. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также НАТО опередило Россию в производстве боеприпасов, – Рютте

Как заставить Россию остановить войну в Украине?

По словам Расмуссена, соседние страны, такие как Польша, должны разместить у себя системы ПВО и ПРО, чтобы сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Это станет четким сигналом России: нападение на эти страны будет означать нападение на весь Альянс.

Расмуссен считает, что развернуть европейские силы в Украине нужно еще до заключения перемирия. Бывший генсек НАТО говорит, что "коалиция желающих", которая должна была создать такие силы после завершения боевых действий, сейчас превратилась в "коалицию тех, кто ждет".

Если мы не изменим стратегию, нас ждет вечная война. Путин не имеет никаких стимулов для переговоров о мире, пока верит, что может победить на поле боя. Нужны скорость и изменение мышления,

– подчеркнул Расмуссен.

Политик уверен, что надежные гарантии безопасности помогли бы Владимиру Зеленскому заключить мирное соглашение, даже если оно будет предусматривать потерю части украинских территорий. Он привел пример гарантий, которые США предоставить Катару после израильской атаки на Доху. Речь идет о том, что Вашингтон будет рассматривать любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара как угрозу собственной безопасности.

Также Расмуссен призвал предоставить Киеву дальнобойные ракеты для поражения целей на территории России. Он отметил, что можно снова поднять вопрос о передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk, даже если Дональд Трамп этого пока не поддерживает. Если Германия станет "первой" и предоставит Украине свои ракеты Taurus, это может создать давление на Белый дом.

Кроме того, экс-генсек НАТО призвал использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Он прогнозирует, что европейские лидеры смогут преодолеть вето Бельгии.

Прислушается ли НАТО к советам Расмуссена?