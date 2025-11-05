Почему собирают срочную встречу?

Кризисная встреча руководства ЕС и бельгийского правительства по заблокированным средствам Кремля должна состояться в пятницу, 7 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Пока переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Заместители министров финансов во вторник, 4 ноября, так и не смогли достичь прогресса в переговорах о "репарационном займе".

После этого Еврокомиссия предупредила, что время истекает и инициировала экстренную встречу.

Чем дольше мы медлим, тем сложнее становится процесс. Это может поставить под сомнение некоторые временные варианты финансирования,

– заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Дело в том, что Украина рискует столкнуться с бюджетным дефицитом уже весной 2026 года, если вовремя не получит средства.

Еврокомиссия предупреждает, что без договоренностей об использовании замороженных российских активов страны ЕС будут вынуждены покрывать потребности Киева за свой счет, несмотря на то, что после пандемии бюджеты большинства государств и так истощены.

Как мы найдем 140 миллиардов евро в бюджетах стран ЕС прямо сейчас? Это невозможно, – подчеркнул один из министров экономики.

Важно! На экстренной встрече Еврокомиссия предложит Бельгии альтернативный меморандум финансирования Украины, который предусматривает заимствование средств ЕС. В Брюсселе надеются, что это заставит бельгийское правительство изменить позицию, ведь эти варианты не выгодны никому.

Чего требует Бельгия?

Бельгия выступает против инициативы использования замороженных российских активов для поддержки Украины, предложенной Еврокомиссией, поскольку большинство этих средств размещены в брюссельском депозитарии Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасается, что его правительству придется отвечать перед Россией из-за судебных исков Кремля.

Он ставит 3 ключевых условия, при которых Бельгия готова поддержать этот план.

Требует, чтобы ЕС ликвидировал возможность блокирования санкций против России отдельными странами. Ведь это дает шанс, например, Венгрии или Словакии разморозить российские активы и заставить Euroclear вернуть их Кремлю.

Настаивает, чтобы другие столицы ЕС предоставили гарантии, что компенсируют возможные потери, если Россия потребует возврата своих средств или суд примет решение в ее пользу.

Предлагает, чтобы "репарационный заем" обеспечивали не национальные правительства, а текущий семилетний бюджет ЕС.

Стоит знать! Во время саммита ЕС в октябре де Вевер потребовал от европейских лидеров гарантий, которые защитили бы его страну от возможных финансовых и юридических рисков. В итоге они так и не поддержали "репарационный заем" Украине, пишет Financial Times.

"Репарационный кредит" для Украины: последние новости