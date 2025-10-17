Какова позиция Бельгии по российским активам?

Правительство страны поддерживает использование этих средств для помощи Киеву, но хочет, чтобы это происходило разумным и эффективным способом. Об этом заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Униан".

Если бы существовало простое решение, что снимает все риски и дает надежные гарантии, что это хорошее решение, его уже бы давно применили,

– отметил посол.

Однако, по словам Якобса, вопрос использования средств Кремля сложный. Ведь решение должно гарантировать безопасность всех участников, а это непросто.

Посол подчеркнул, что Бельгия не против предоставления кредита Украине за счет российских активов, однако ЕС должен учесть различные риски, чтобы не навредить себе прежде всего.

По его мнению, использование средств Москвы должно быть юридически безупречным, чтобы не нарушить финансовую систему блока.

Мы не оппозиция. Но мы не должны нанести больше боли себе, чем агрессору,

– подчеркнул Якобс.

Он отметил, что Бельгия не может сама нести юридические риски от использования замороженных российских активов. Поэтому решение по этим средствам должны согласованно принять все страны ЕС и G7.

Более того, Бельгия будет настаивать, чтобы ответственность и риски распределили между собой все партнеры.

Якобс добавил, что активы России, заблокированы в ЕС, не просто лежат в депозитарии. Ведь на эти активы начисляют проценты, которые потом идут на помощь Украине.

Нет никаких скрытых средств, которые не используются по назначению,

– подчеркнул он.

Важно! По словам посла, сейчас работа над тем, как разумно использовать российские средства продолжается.

Кто поддерживает использование российских средств?

Великобритания и Канада поддерживают инициативу Евросоюза по использованию части замороженных российских активов для Украины. Значительная часть средств заблокирована именно в британских банках, пишет Bloomberg.

По данным Министерства иностранных дел Великобритании, после введения санкций против России в Соединенном Королевстве заморозили российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 33,3 миллиарда долларов).

Стоит знать! В Евросоюзе было заморожено около 200 миллиардов евро (или 232 миллиарда долларов) активов российского Центробанка.

