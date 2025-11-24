Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Переговори у Женеві: які компроміси вже є, і що спірне мають обговорити Зеленський і Трамп

Які гарантії безпеки можуть надати Україні?

19 листопада до Києва прибула американська делегація на чолі з міністром сухопутних військ Деніелем Дрісколлом. Метою візиту було обговорення нового мирного плану.

За даними видання, американський посадовець привіз до Києва два проєкти документів. Перший — великий 28-пунктний план, який вже раніше публікували ЗМІ. У ньому окреслюються різні аспекти потенційного врегулювання між Україною та Росією: від територіальних питань і до умов повернення Росії в глобальну економіку.

Другий документ має назву "Рамкова угода щодо гарантій безпеки для України". За даними "РБК-Україна", він був створений за аналогією з принципами статті 5 статуту НАТО та містить три ключові положення.

Перше передбачає, що у разі нового збройного нападу Росії на Україну президент США може застосувати військові засоби, розвідку, логістичну підтримку, економічні та дипломатичні інструменти.

Згідно з другим пунктом, країни НАТО разом із Францією, Великою Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено зі Сполученими Штатами.

Третій пункт визначає, що дія рамкової угоди розрахована на 10 років із можливістю продовження.

Що передбачає мирний план США?