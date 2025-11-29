Таку думку 24 Каналу озвучила політична журналістка Юлія Забєліна, зазначивши, що і американці, і європейці ще будуть висувати різні формулювання та пункти. Тому Україна має розуміти їхні цілі, особливо внутрішню політику США.

Чи не готують США пастку для України?

За словами політичної журналістки, нещодавно США передали Україні документ з ідеями гарантіями безпеки. Вони нагадують 5 статтю НАТО, яка передбачає, що збройний напад на одного члена вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.

Очікують підписання мирного договору. Я впевнена, що пропозицій буде ще багато, ще будуть дописувати мирний план. Гарантії безпеки будуть іти в контексті плану,

– наголосила вона.

Однак Забєліна пояснила, що повного розуміння як в американської адміністрації, так в європейських партнерів щодо реальних гарантій безпеки для України наразі, на жаль, немає. Саме тому в майбутньому ми будемо чути ще багато версій.

Вона додала, що українці, реагуючи на всі повідомлення щодо планів завершення війни, мають розуміти, що відбувається в середині американської адміністрації. Наприклад, зараз там ведуться дискусії щодо виведення військо США з Європи. Деякі американські політики виступають за те, щоб їх залишити.

Інші ж кажуть, що варто переорієнтовуватись на Азію, тому нібито спершу угода – потім гарантії безпеки для України вже від Європи,

– наголосила політична журналістка.

Зверніть увагу! США поки що не деталізують умови гарантій. Водночас Білий дім повідомив, що будь-який остаточний мирний план передбачатиме повні гарантії безпеки для України.

Що наразі відомо про мирний процес щодо України?