Мирні переговори застрягають у колі невдач, залишаючи Зеленського під постійним тиском. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Чи справді мирна угода може зупинити війну в Україні?

Володимир Зеленський вчергове опиняється перед складним вибором: зважити гарантії безпеки від США та Європи чи зробити крок назад та поступитись диктатору у Донецькій області, завдавши для України значну шкоду у політичному та військовому становищі. Аналітики вважають, що це досить погана угода, а якщо Кремль ще й її порушить, вибору взагалі немає.

Вочевидь Київ та його союзники мають надію, що Україна зможе довести до межі витрати Росії на війну та її економіку і побачити як країна розвалюється. Та передбачити наскільки такий розвиток подій реальний просто неможливо. Видання наголошує, що проблеми України більш очевидні та серйозні.

За словами аналітиків, Зеленському доведеться вести дуже ризикову боротьбу. Адже Росія має більше ресурсів і поступово просувається на фронті, тоді як Україні бракує сил, аби просто зупинити наступ ворога.

Водночас останні 10 місяців дипломатичної роботи та викликів наблизили до можливості укласти мирну угоду.

На якому етапі наразі переговорний процес щодо миру в Україні?

Раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що мирна угода щодо війни Росії з Україною має бути підписана до Дня подяки, однак згодом сам відмовився від встановленого терміну. Це свідчить про те, що майбутня зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа з Кремлем навряд чи призведе до результатів.

Видання зазначає, що розбіжності між Києвом та Москвою залишаються великими, а через впертість сторін продовжують гинути та страждати люди. Путін навряд чи погодиться на будь-яку угоду, яка не дає йому повного контролю над усім Донбасом, а українці не віддадуть диктатору свої території через військові та політичні переконання.

Аналітики вважають, що повторювана нездатність зблизити позиції Києва та Москви робить будь-який процес просто ілюзією. Переговори спочатку з Україною, а потім з Росією створюють видимість процесу, однак він аж ніяк не призводить до результату.

Яка ситуація наразі в Україні?