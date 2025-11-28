Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському й Курському напрямках за минулу добу відбулося вісім бойових зіткнень. Противник здійснив п'ять авіаударів, застосувавши 11 керованих бомб, а також провів 140 обстрілів, один з яких із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону біля Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.
У районі Куп'янська відбулося шість ворожих атак, які українські сили успішно відбили поблизу Петропавлівки, Малої Шапківки, Піщаного та Новоплатонівки.
Противник здійснив 29 спроб прориву на Лиманському напрямку, атакуючи позиції поблизу низки населених пунктів від Греківки й Карпівки до Торського та Олександрівки.
На Слов'янському напрямку українські захисники зупинили 13 спроб просування ворога біля Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Закітного.
У районі Краматорська Сили оборони відбили три ворожі атаки біля Часового Яру та в напрямку Бондарного.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 31 атаку в бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.
59 штурмів противника відбили українські військові на Покровському напрямку в районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Новоекономічного, Котлиного та інших населених пунктів.
На Олександрівському напрямку противник провів 29 атак поблизу Ялти, Вербового, Привільного, Зеленого Гаю, Степового та у напрямку Олексіївки.
У районі Гуляйполя українські сили стримали 20 ворожих атак біля Затишшя, Солодкого, Червоного та на підступах до Добропілля, Прилук, Варварівки й Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку відбито 10 атак у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та поблизу Кам'янського.
Сили оборони зупинили одну атаку ворога на Придніпровському напрямку в районі Антонівського мосту.
Які останні новини з поля бою?
За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тернувате, Гуляйполе, Григорівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію в Покровську. Українські сили продовжують стримувати спроби російської армії штурмувати місто невеликими штурмовими групами.
За його словами, протягом останнього тижня у межах Покровська провели масштабні зачистки, знищивши ворожі підрозділи на території близько 11,5 квадратних кілометрів.
Попри заяви Росії про нібито захоплення Куп'янська, представник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов пояснив, що в самому місті залишаються лише кілька десятків російських військових, які відрізані від підкріплень та нормального забезпечення.
Водночас він зазначив, що знищити їх поки складно, адже окупанти прикриваються цивільними.