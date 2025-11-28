Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Какова ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Противник совершил пять авиаударов, применив 11 управляемых бомб, а также провел 140 обстрелов, один из которых из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону возле Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

В районе Купянска произошло шесть вражеских атак, которые украинские силы успешно отбили вблизи Петропавловки, Малой Шапковки, Песчаного и Новоплатоновки.

Смотрите карту боевых действий на Купянском направлении / Deep State

Противник совершил 29 попыток прорыва на Лиманском направлении, атакуя позиции вблизи ряда населенных пунктов от Грековки и Карповки до Торского и Александровки.

На Славянском направлении украинские защитники остановили 13 попыток продвижения врага у Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в направлении Закитного.

В районе Краматорска Силы обороны отбили три вражеские атаки у Часового Яра и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки и в районах Плещеевки и Русиного Яра.

59 штурмов противника отбили украинские военные на Покровском направлении в районах Шахматного, Мирнограда, Родинского, Новоэкономического, Котлиного и других населенных пунктов.

Показываем карту фронта возле Покровска / Deep State

На Александровском направлении противник провел 29 атак вблизи Ялты, Вербового, Привольного, Зеленого Гая, Степного и в направлении Алексеевки.

В районе Гуляйполя украинские силы сдержали 20 вражеских атак возле Затишья, Сладкого, Красного и на подступах к Доброполью, Прилук, Варваровки и Гуляйполя.

На Ореховском направлении отбито 10 атак в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и вблизи Каменского.

Карта боевых действий на Ореховском направлении / Deep State

Силы обороны остановили одну атаку врага на Приднепровском направлении в районе Антоновского моста.

