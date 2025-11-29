За минувшие сутки произошло 311 боестолкновений с врагом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник ударил по позициям Сил обороны и населенным пунктам двумя ракетами, 50 управляемыми авиабомбами, совершил 2998 артобстрелов и применил 1721 дрон-камикадзе.

Как изменилась линия фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было четыре боевых столкновения. Россияне привлекли для поражения пять управляемых авиабомб, совершил 189 обстрелов, в том числе 6 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал украинские позиции 10 раз возле Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении произошло 11 боевых столкновений. Штурмы удалось остановить возле Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 38 раз и пытались вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебового, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровиного Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону Красного Става.

На Славянском направлении враг наступал 17 раз в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре продвижения россиян в районах Часового Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты атаковали 31 раз в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Миколайполье и Софиевки.

На Покровском направлении защитники не дали продвинуться вперед и остановили 82 штурма в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахтного, Шахового, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

Кстати, как рассказал в эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, ситуацию возле Покровска удалось несколько стабилизировать благодаря спецоперациям украинских сил. Россияне из южной части города пытаются двигаться к центру, но не имеют значительных успехов.

На Александровском направлении противник совершил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Январского, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении удалось остановить 17 попыток россиян продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполье, Затишье, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.

На Ореховском направлении враг пытался 11 раз продвинуться на позиции украинских войск в районах Степного, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении было две атаки оккупантов в направлении Антоновского моста, однако успеха они там не имели.

