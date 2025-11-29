Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Покровское направление медийно считают самым горячим, однако говорится не только о количестве боестолкновений, но и о перспективах, которые там видит для себя противник. Россияне сейчас наступают практически по всей линии фронта.
Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю
Какова ситуация на Покровском направлении?
Сергей Братчук отметил, что в Покровске установлена линия боестолкновения по железной дороге, по той дороге, которая проходит через город.
Мы видим, что россияне сейчас логистически и с учетом личного состава есть в южной части. Они пытаются проникать в центр города, где есть Силы обороны. Благодаря спецоперациям СБУ, ГУР, ССО и другим удалось несколько выровнять ситуацию (возле Покровска – 24 Канал),
– сказал он.
В современной российско-украинской войне очень много серых зон и килл-зон. Действия Сил обороны на Покровском направлении дают возможность сказать, что оборонительная операция на этом участке фронта пока продолжается.
Что происходит вблизи Покровска: карта
Пока неизвестно точно, чем она завершится, однако, по словам представителя Украинской добровольческой армии, если нашим подразделениям удастся все то, что задумало военное командование Украины, то это даст возможность оборонять Покровск и в дальнейшем.
Покровское направление: последние новости
Украинским военным за последнее время удалось зачистить более 10 квадратных километров в Покровске. Силы обороны своими действиями блокируют попытки россиян выполнять боевые задачи малыми группами в городе.
Оккупанты на Покровском направлении убили украинского военного, которого взяли в плен. Это произошло в ноябре 2025 года возле села Гнатовка во время штурма позиций Сил обороны. Это преступление, которое нарушает Женевские конвенции.
Россияне изменили тактику на Покровском направлении – они уже не проводят массированные штурмы, используя бронетехнику. Теперь противник применяет авиацию и артиллерию. Все для того, чтобы ослабить оборону наших бойцов, однако им удается давать отпор и на такие действия оккупантов.