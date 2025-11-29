Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Покровський напрямок медійно вважають найгарячішим, однак мовиться не лише про кількість боєзіткнень, але й про перспективи, які там вбачає для себе противник. Росіяни зараз наступають практично по всій лінії фронту.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Сергій Братчук зазначив, що у Покровську встановлено лінію боєзіткнення по залізниці, по тій дорозі, яка проходить через місто.

Ми бачимо, що росіяни зараз логістично та з огляду особового складу є у південній частині. Вони намагаються проникати в центр міста, де є Сили оборони. Завдяки спецопераціям СБУ, ГУР, ССО та іншим вдалося дещо вирівняти ситуацію (біля Покровська – 24 Канал),

– сказав він.

У сучасній російсько-українській війні дуже багато сірих зон та кілл-зон. Дії Сил оборони на Покровському напрямку дають можливість сказати, що оборонна операція на цій ділянці фронту наразі триває.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Поки невідомо достеменно, чим вона завершиться, однак, за словами речника Української добровольчої армії, якщо нашим підрозділам вдасться все те, що задумало військове командування України, то це дасть можливість обороняти Покровськ і надалі.

