Однако дроны позволяют вовремя выявлять эти штурмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По данным Музычука, сейчас россияне не полагаются на массированные штурмы с использованием бронетехники на Покровском направлении, то есть не создают "ломающие" штурмы, наступления на открытом пространстве, которые направлены на быстрое и внезапное продвижение или прорыв линии обороны.

Даже за последние осенние месяцы крупных штурмов с применением бронетехники было относительно немного, по сравнению не только с 2022 годом, но и с 2024. Мы сейчас говорим о таком понятии как "килзона", которая работает в обе стороны линии соприкосновения,

– проинформировал представитель Нацгвардии.

По его словам, "килзона" – это участок фронта, где противник фактически не может продвигаться своими большими пехотными группами. Поэтому оккупанты применяют тактику малых пехотных групп.

То же касается применения бронетехники, потому что фактически на глубину до 15 – 20 километров в каждую сторону от линии боевого соприкосновения есть "килзона", где активно применяются дроны различного типа, и также БпЛА с большим радиусом поражения типа "Ланцет" или более дешевых аналогов – "Молний".

Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев отметил, что в основном россияне сосредоточены в южной части Покровска, но малые группы есть по все территории Покровской агломерации.

Он добавил, что поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также работает круглосуточно аэроразведка. По его словам, россияне штурмуют Покровск круглосуточно, неся большие потери – каждый день десятки уничтоженных оккупантов. Зато технику используют реже, поскольку украинская аэроразведка уничтожает ее на подходе.

Коротко о главных событиях на Покровском направлении