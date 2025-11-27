Об этом в интервью Liga.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, передает 24 Канал.

Гнатов рассказал, что Россия не оставляет попытки продвинуться в сторону города почти год и каждый раз переносит свои планы.

Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства, – трудно прогнозировать,

– отметил начальник Генштаба ВСУ.



Примерная карта боевых действий по состоянию на 25 ноября / DeepStateMap

Обратите внимание! В эфире 24 Канала командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф" отметил, что одной из стратегических целей врага на Покровском направлении является перерезать логистику для Сил обороны. Именно поэтому большинство операций в городе выполняют пешие группы.

Украинская армия продолжает оборону города и наносит значительные потери противнику.

Далеко не все идеально. Но максимум усилий прилагаем, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим,

– добавил Гнатов.

