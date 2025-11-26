Заместитель командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Виталий Дереянко "Танцор" рассказал 24 каналу, что россияне раньше часто использовали механизированную технику для штурмов, но сейчас этого стало меньше. Основное давление противник оказывает, используя малые штурмовые группы, чтобы проникать вглубь украинских позиций.

Чего стремятся достичь россияне вблизи Покровска?

Виталий Деревянко отметил, что Покровск и Покровско-Мирноградская агломерация сейчас достаточно хорошо защищены противотанковыми рвами и инженерными заграждениями. Поэтому оккупантам сложно проводить механизированные штурмы.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Силам обороны удается держать под контролем те участки фронта, где россияне пытаются продвигаться. Благодаря таким действиям противник теряет много техники и личного состава, однако он не прекращает попыток выполнять задачи военного командования России.

Логистика (на Покровском направлении – 24 Канал) сложная. Первоочередной задачей противника – является отрезать логистику. Особенно это касается подразделений, которые применяют FPV-дроны,

– сказал Деревянко.

О том, по его словам, Силам обороны удается пробивать коридоры на этом направлении. Из-за погодных условий это возможно делать на достаточном уровне, чтобы обеспечить украинские войска.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?