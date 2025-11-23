Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.
Что сейчас происходит в Покровске?
Сейчас Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться,
– отметили бойцы.
К ликвидации врага в центре города привлекают штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ. В частности, на днях 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" провел зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.
По словам военных, это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, которые безрезультатно пытаются усилить давление на северную часть города.
Бойцы добавили, что любые попытки врага прорваться к северной части города через железную дорогу завершаются для него максимальными потерями.
Справка. Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 россиян получили ранения.
Россияне продолжают атаки: последние новости
По данным ISW, российское военное командование продолжает сосредотачивать значительные силы, чтобы замкнуть Покровско-Мирноградский "котел". Аналитики отмечают, что российские войска очень вероятно завершат захват городов после 21-месячной кампании.
В то же время военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заявил, что украинские защитники после нескольких недель быстрого продвижения российских подразделений темп у Покровска смогли снизить их темп.
По его словам, теперь оккупанты не могут быстро закрепляться и использовать предыдущее продвижение для новых прорывов.