Какая ситуация на фронте?
- Армия России продолжила наступательные операции на севере Сумской области и севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигла. Враг атаковал на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.
- Захватчики вели наступательные операции и на Купянском направлении, но прогресса не достигли.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Враг также наступал на Славянско-Лиманском направлении и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достиг.
- Однако оккупанты продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись возле Иванополья (к юго-востоку от Константиновки).
- Российская армия продолжила наступательные действия в тактическом районе Доброполья, но подтвержденного прогресса не достигла.
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
- Вражеские силы провели наступательные операции на Новопавловском направлении и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские военные также продолжили наступать на Гуляйпольском направлении і на западе Запорожской области, но прогресса не достигли.
- Армия Кремля проводила ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулась вперед.
В целом, за прошедшие сутки (21 ноября) зафиксировано 250 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3843 обстрелы, из них 114 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.
Оккупанты наносили авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
Проект DeepState на днях сообщал, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области.
В то же время в комментарии Общественному представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль враг не может.