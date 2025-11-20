За сутки 19 ноября на фронте было зафиксировано 200 штурмов .

19 ноября аналитики сообщали о продвижении россиян в Новоспасском, Щербиновке, вблизи Веселого, Высокого и Затишья.

А согласно данным ISW за 18 ноября ВСУ имели успехи на Купянском и Боровском направлении, а также на Запорожье.