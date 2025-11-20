А еще они оккупировали один населенный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие изменения на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 20 ноября.

Изменения зафиксированы на Запорожье и Харьковщине.

Так, враг оккупировал Веселое и продвинулся возле Затишья Запорожской области.

Кроме того, оккупанты имели продвижение у Боровской Андреевки в Харьковской области.

Ситуация на фронте: последние новости