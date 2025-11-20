За эти сутки для атак враг применил 3 885 дронов-камикадзе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 20 ноября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях враг нанес пять авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб и 160 раз обстрелял позиции украинских войск и населенных пунктов, три из них – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении направлении враг 11 раз штурмовал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского.

Российские войска пять раз пытались прорваться на Купянском направлении. Однако Силы обороны смогли отразить все атаки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз и пытался продвинуться вперед у населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шийковки.

На Славянском направлении противник провел 13 атак в направлении Ямполя, Закитного, Верхнекаменского и Серебрянки.

На Краматорском направлении россияне не оставляют надежд прорвать украинскую оборону. Здесь за эти сутки состоялось восемь наступательных операций.

На Константиновском направлении ситуация остается достаточно напряженной. За эти сутки здесь зафиксировано 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленевки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении украинские силы продолжают сдерживать противника. Агрессор наступал 55 раз в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении россияне повели 12 атак украинских позиций. В частности в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении Силам обороны удалось остановить 11 вражеских атак в районах Ровнополье, Зеленой Рощи и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

На Ореховском направлении оккупанты провели четыре штурма украинских позиций.

На Приднепровском направлении враг в эти сутки не наступал.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась – признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Что известно о потерях врага в эти сутки?