Цієї доби для атак ворог застосував 3 885 дронів-камікадзе. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 20 листопада?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п'ять авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб та 160 разів обстріляв позиції українських військ і населених пунктів, три з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції українських військ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського.

Російські війська п'ять разів намагались прорватись на Куп’янському напрямку. Однак Сили оборони змогли відбити усі атаки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів та намагався просунутись вперед біля населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки.

На Слов’янському напрямку противник провів 13 атак у напрямку Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського та Серебрянки.

На Краматорському напрямку росіяни не залишають надій прорвати українську оборону. Тут цієї доби відбулось вісім наступальних операцій.

На Костянтинівському напрямку ситуація залишається досить напруженою. Цієї доби тут зафіксовано 25 атак у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку українські сили продовжують стримувати противника. Агресор наступав 55 разів у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.

На Олександрівському напрямку росіяни повели 12 атак українських позицій. Зокрема у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку Силам оборони вдалось зупинити 11 ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

На Оріхівському напрямку окупанти провели чотири штурми українських позицій.

На Придніпровському напрямку ворог цієї доби не наступав.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась – ознак формування ударних угрупувань не виявлено.

Що відомо про втрати ворога цієї доби?