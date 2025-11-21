За сутки на передовой произошло 173 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне запустили по позициям бойцов и населенным пунктам 145 управляемых бомб и осуществили 3674 артобстрелов, из них 53 – из реактивных систем залпового огня.
Что произошло на фронте за сутки?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одно боевое столкновение. Российская армия также сбросила пять управляемых авиабомб и осуществила 146 обстрелов позиций.
На Южно-Слобожанском направлении защитникам удалось отбить 6 атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении также произошло 6 вражеских атак. Оккупанты штурмовали у самого Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 10 раз и пытались продвинуться в районе Новоегоровки, Грековки, Шандриголово, Мирного, Колодезей и Новоселовки.
На Славянском направлении украинские военные смогли отбить 15 штурмов врага у Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
Украинские войска защищают Славянское направление
На Краматорском направлении произошло 6 атак противника на позиции наших защитников вблизи Новомаркового, Часового Яра и в сторону Предтечино и Ступочек.
На Константиновском направлении было 23 вражеские атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
Немало бои произошло на Краматорском направлении
На Покровском направлении произошло 59 столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.
Ситуация возле Покровска
На Александровском направлении россияне пытались 19 раз прорвать оборону ВСУ у Зеленого Гая, Привольного, Сосновки, Январского, Степного, Рыбного и Красногорского.
На Гуляйпольском направлении было продвижение врага в Яблочном и Ровнополье.
На Ореховском направлении защитникам удалось отбить четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник безуспешно хотел продвинуться к Антоновскому мосту.
Как изменилась ситуация на фронте?
По данным ISW, украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. На большинстве направлений враг пытается проводить атаки, но сталкивается с украинским сопротивлением.
Аналитики отмечают, что в Запорожской области оккупанты захватили село Веселое. Однако Силы обороны говорят, что об оккупации села речь не идет. Противник в ходе боев не смог установить там контроль.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 050 человек и несколько единиц техники. Украинские защитники поразили позицию личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА российских оккупантов.