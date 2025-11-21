Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как изменилась ситуация на фронте?
- Российские войска атаковали районы Сумской области и Курской области. Так, захватчики продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
- Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достиг.
- Также российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация и на Купянском направлении.
- За прошедшие сутки российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, на Славянско-Лиманском и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Видеозаписи, опубликованные 18 ноября и геолоцированные 20 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на юго-восток Константиновки.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты продолжили наступательные действия и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские войска недавно продвинулись в Гуляйпольском направлении.
- Захватчики продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Вражеские силы продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
Проект DeepState сообщал, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области. В то же время в комментарии Общественному представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может.
Всего в течение 19 ноября зафиксировано 200 боевых столкновений. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных ударов применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 442 обстрела, из них 218 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.
К слову, по состоянию на утро 21 ноября потери захватнических сил в личном составе составили 1 050 солдат.