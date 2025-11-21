Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Як змінилася ситуація на фронті?
- Російські війська атакували райони Сумської області та Курщини. Так, загарбники продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
- Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягнув.
- Також російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед. Така ж ситуація і на Куп'янському напрямку.
- Минулої доби російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, на Слов'янсько-Лиманському та на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. Відеозаписи, опубліковані 18 листопада та геолоковані 20 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися на південний схід Костянтинівки.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупанти продовжили наступальні дії також на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку.
- Загарбники продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Ворожі сили продовжували обмежені наземні атаки на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
Ситуація на фронті: останні новини
Проєкт DeepState повідомляв, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Водночас у коментарі Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.
Загалом протягом 19 листопада зафіксовано 200 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши 52 ракети та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 442 обстріли, з них 218 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 885 дронів-камікадзе.
До речі, станом на ранок 21 листопада втрати загарбницьких сил в особовому складі склали 1050 солдатів.