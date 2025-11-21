На карті DeepState селище Веселе, розташоване на північний схід від Гуляйполя, позначене червоним кольором, тобто як вже окуповане росіянами, передає 24 Канал.

Чи справді Росія захопила село Веселе?

Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пунктіє. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.

Тим часом у DeepState не відмовляються від своєї інформації. Співзасновник аналітичного проєкту Руслан Микула сказав журналістам, що Сили оборони відійшли між Затишшям та Веселим. Росіяни окупували Веселе й зараз ведуть бої за Зелений Гай. Окупанти намагаються прорватися в населений пункт і з його східної частини вийти на Гуляйполе. На цьому напрямку окупанти вже втратили багато підрозділів, але зараз уперед висунулася бригада ГРУ – добре підготовлена, і з нею дуже важко воювати.

Що відомо про російський наступ на Запоріжжі?