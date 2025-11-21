На карті DeepState селище Веселе, розташоване на північний схід від Гуляйполя, позначене червоним кольором, тобто як вже окуповане росіянами, передає 24 Канал.
Дивіться також Хто що отримає та втратить: The Telegraph оприлюднив усі 28 пунктів мирної угоди від Трампа
Чи справді Росія захопила село Веселе?
Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пунктіє. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.
Тим часом у DeepState не відмовляються від своєї інформації. Співзасновник аналітичного проєкту Руслан Микула сказав журналістам, що Сили оборони відійшли між Затишшям та Веселим. Росіяни окупували Веселе й зараз ведуть бої за Зелений Гай. Окупанти намагаються прорватися в населений пункт і з його східної частини вийти на Гуляйполе. На цьому напрямку окупанти вже втратили багато підрозділів, але зараз уперед висунулася бригада ГРУ – добре підготовлена, і з нею дуже важко воювати.
Що відомо про російський наступ на Запоріжжі?
- Нещодавно Росія розпочала активний наступ на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони були змушені відійти з деяких позиціях.
- Окупанти перекидають на Запоріжжя техніку та особовий склад, зокрема із Сумщини.
- Загарбники намагаються обходити позиції Сил оборони, просуваючись по висохлому дну водосховищ і луках, які утворилися після підриву Каховської дамби.
- Росія намагається відрізати Гуляйполе з північного сходу, щоб створити умови для захоплення міста зі сходу.
- Нещодавно окупанти просунулися в бік Гуляйполя та ключової траси Т-0401. Вони захопили Рівнопілля й просунулися біля Затишшя. Тепер російські позиції – приблизно за 8 кілометрів від міста з північного сходу і за 4 кілометрів зі сходу. Українські військові підтверджують, що це загрожує шляхам постачання, зокрема трасі Т – 0401. Росія також намагається прорватися в бік Варварівки, що стоїть на цій важливій дорозі.
- Військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу заявив, що росіяни намагаються вийти до Покровського на Дніпропетровщині. Якщо їм це вдасться, вони зможуть наблизитися до траси Донецьк – Запоріжжя, вийти в тил Гуляйполя й далі рухатися на Запоріжжя, створюючи загрозу оточення, зокрема для Оріхова.