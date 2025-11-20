Дивіться також Шалена кількість росіян, – інтерв'ю командира "Ахіллесу" про бої за Покровськ і Куп'янськ
Які зміни на фронті?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вдень 20 листопада.
Зміни зафіксовані на Запоріжжі та Харківщині.
Так, ворог окупував Веселе та просунувся біля Затишшя Запорізької області.
Росія окупувала Веселе: дивіться на карті
Ворог просунувся поблизу Затишшя: дивіться на карті
Окрім того, окупанти мали просування біля Борівської Андріївки у Харківській області.
Росіяни просунулися поблизу Борівської Андріївки: дивіться на карті
Ситуація на фронті: останні новини
За добу 19 листопада на фронті було зафіксовано 200 штурмів.
19 листопада аналітики повідомляли про просування росіян у Новоспаському, Щербинівці, поблизу Веселого, Високого та Затишшя.
А згідно із даними ISW за 18 листопада ЗСУ мали успіхи на Куп'янському і Борівському напрямку, а також на Запоріжжі.