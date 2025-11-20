А ще вони окупували один населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Які зміни на фронті?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вдень 20 листопада.

Зміни зафіксовані на Запоріжжі та Харківщині.

Так, ворог окупував Веселе та просунувся біля Затишшя Запорізької області.

Росія окупувала Веселе: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Затишшя: дивіться на карті

Окрім того, окупанти мали просування біля Борівської Андріївки у Харківській області.

Росіяни просунулися поблизу Борівської Андріївки: дивіться на карті

Ситуація на фронті: останні новини