Росія має 5 просувань на Донеччині та Запоріжжі: мапа DeepState за 19 листопада

Росіяни намагаються замкнути Покровсько-Мирноградський котел і прорватись у сам Покровськ. Українські контратаки під Добропіллям і стійка оборона в місті стримують це.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів, що російська влада призиває резервістів з ТОТ і перекидає їх до 51-ї та 8-ї армій Росії. Частина уже воює на Донеччині, решта може активізуватися на Півдні.