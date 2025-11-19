Росія має 5 просувань на Донеччині та Запоріжжі: мапа DeepState за 19 листопада

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Й Україна, і Росія просунулися на кількох напрямках фронту: звіт та карти ISW за 18 листопада
Як змінилася карта фронту?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вранці 19 листопада. За їхніми даними, російські війська мають 5 просувань.
Так, ворог просунувся в Новоспаському та Щербинівці, що у Донецькій області.
Росіяни мали успіхи в Новоспаському: дивіться на карті
Ворог просунувся в Щербинівці: дивіться на карті
Також зафіксовано просування російських військ біля Веселого.
Росія просунулася біля Весело: дивіться на карті
Окрім того, ворог мав успіхи на Запоріжжі, а саме біля Високого та Затишшя.
Росія просунулася біля Високого: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Затишшя: дивіться на карті
Ситуація на фронті: останні новини
Військові повідомили, що на Покровському напрямку активізувалися стрілкові бої.
Росіяни намагаються замкнути Покровсько-Мирноградський котел і прорватись у сам Покровськ. Українські контратаки під Добропіллям і стійка оборона в місті стримують це.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів, що російська влада призиває резервістів з ТОТ і перекидає їх до 51-ї та 8-ї армій Росії. Частина уже воює на Донеччині, решта може активізуватися на Півдні.