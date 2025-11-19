Россия имеет 5 продвижений в Донецкой области и Запорожье: карта DeepState за 19 ноября

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 19 ноября. По их данным, российские войска имеют 5 продвижений.

Так, враг продвинулся в Новоспасском и Щербиновке, что в Донецкой области.

Россияне имели успехи в Новоспасском: смотрите на карте

Враг продвинулся в Щербиновке: смотрите на карте

Также зафиксировано продвижение российских войск возле Веселого.

Россия продвинулась возле Веселого: смотрите на карте

Кроме того, враг имел успехи в Запорожье, а именно у Высокого и Затишья.

Россия продвинулась возле Высокого: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Затишья: смотрите на карте

Ситуация на фронте: последние новости