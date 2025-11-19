укррус
24 Канал Новости Украины Россия имеет 5 продвижений в Донецкой области и Запорожье: карта DeepState за 19 ноября
Россия имеет 5 продвижений в Донецкой области и Запорожье: карта DeepState за 19 ноября

Основные тезисы
  • Аналитики DeepState подтверждают 5 продвижений российских войск по состоянию на утро 19 ноября.
  • В частности, оккупанты осуществили продвижение в Новоспасском и Щербиновке в Донецкой области.
Россия имеет 5 продвижений в Донецкой области и Запорожье / Коллаж 24 Канала, фото Генштаба, карты DeepState

Украинские защитники продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 19 ноября. По их данным, российские войска имеют 5 продвижений.

Так, враг продвинулся в Новоспасском и Щербиновке, что в Донецкой области.

Россияне имели успехи в Новоспасском: смотрите на карте

Враг продвинулся в Щербиновке: смотрите на карте

Также зафиксировано продвижение российских войск возле Веселого.

Россия продвинулась возле Веселого: смотрите на карте

Кроме того, враг имел успехи в Запорожье, а именно у Высокого и Затишья.

Россия продвинулась возле Высокого: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Затишья: смотрите на карте

Ситуация на фронте: последние новости

  • Военные сообщили, что на Покровском направлении активизировались стрелковые бои.

  • Россияне пытаются замкнуть Покровско-Мирноградский котел и прорваться в сам Покровск. Украинские контратаки под Добропольем и устойчивая оборона в городе сдерживают это.

  • Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что российские власти призывает резервистов из ВОТ и перебрасывает их в 51-ю и 8-ю армии России. Часть уже воюет в Донецкой области, остальные могут активизироваться на Юге.