И Украина, и Россия продвинулись на нескольких направлениях фронта: отчет и карты ISW за 18 ноября

К сожалению, у России были продвижения на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW .

Украинские войска также недавно продвинулись или удерживали позиции на направлении Боровой . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 ноября, показывают, что они действуют к югу от Новой Кругляковки (северо-восточнее Боровой) – района, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска. Оккупанты же атаковали вблизи Загрызово и Кругляковки.

Россия продолжила наступательные операции на Купянском направлении 18 ноября, но безуспешно. В то же время на геолокационных кадрах за 18 ноября видно, что ВСУ освободили Песчаное (на юго-восток от Купянска) и продвинулись на северо-восток от населенного пункта. Хотя, вероятно, эти продвижения осуществлены ранее. Вражеские атаки были в пределах и вблизи самого Купянска, Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Куриловки, Купянска-Узлового.

Оккупанты продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука 18 ноября, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Мелового и Хатнего, в направлении Колодязного и Двуречанского.

Они также продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 18 ноября, но не достигли подтвержденного прогресса. Атаки были вблизи Волчанска и Синельниково.

17 и 18 ноября российские войска атаковали в Курской и Сумской областях , в частности вблизи Кондратовки и Андреевки, а также вблизи Юнаковки.

Ситуация на фронте / Карты ISW

18 ноября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Славянск – Лиман, но не продвинулись вперед. Атаки фиксировались в направлении самого Лимана, вблизи Дробышево, Яровой, Корового Яра, Нового Мира, Ставки, Заречного, Ямполя.

Российские войска недавно проникли на юг и восток Сиверска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 ноября, показывают, что они наносят удары по украинским позициям к востоку от Северска. Также оккупанты атаковали вблизи Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и Звановки.

Россия продолжила наступательные операции на Константиновском направлении 18 ноября, но не продвинулась вперед. Ее войска атаковали вблизи самой Константиновки, Орехово-Васильевки, в направлении Бондарного, вблизи Ступочек, Предтечино, Щербиновки, в направлении Степановки, вблизи Русиного Яра, Софиевки.

Российские войска недавно продвинулись в Добропольском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 ноября, свидетельствуют о том, что они имели успехи в Дорожном. Атаки были вблизи Шахматного, Нового Шахматного, Маяка.

Враг недавно продвинулся на Покровском направлении. Атаки были вблизи и в пределах самого Покровска, Родинского, Красного Лимана, Федоровки, Ровно, Мирнограда, Лысовки, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

18 ноября оккупанты продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали вблизи и в пределах Новопавловки, Филиала, Дачного, Орехового.

Они продолжали наступательные операции и на Великомихайловском направлении, но безуспешно. Атаки фиксировались вблизи Сосновки, Березового, Вербового и Алексеевки.

Наступательные операции врага продолжились и на Гуляйпольском направлении, но подтвержденного продвижения оккупанты не достигли. Атаки осуществлялись в направлении Доброполья, Сладкого, Привольного, Павловки, Красногорского, Злагоды, Веселого, Высокого, Затишья и Зеленого Гая.

ВСУ недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска имели успехи в центральной и восточной части Малой Токмачки и к югу от Степногорска.